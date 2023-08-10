Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Bilecik Valisi Şefik Aygöl nereli, kaç yaşında? Bilecik Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Bilecik Valisi Şefik Aygöl nereli, kaç yaşında? Bilecik Valisi kim oldu?

BİLECİK VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl oldu.

BİLECİK VALİSİ ŞEFİK AYGÖL KİMDİR?

Batman'da dünyaya gelen Şefik AYGÖL; ilk ve orta öğrenimini Batman'da, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Bölümünde "Yönetim ve Organizasyon" alanında tamamlamıştır.

2001 yılında Siirt Kaymakam adayı olarak mülkî idare amirliği mesleğine başlamış olan Sn. AYGÖL, 2003-2004 yılları arasında İngiltere Exeter Üniversitesinde bir yıl süreyle meslekî konularda bilgi, görgü ve dil eğitimi almış olup çocuk kütüphaneleri üzerine tez hazırlamış; İngiliz idarî sistemini incelemiş ve akademik İngilizce eğitimi almıştır. 2004 yılında Millî Güvenlik Genel Sekreterliğinde kamu diplomasisi kursunu, 2005 yılında ise 89. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlamış ve kaymakamlık görevine başlamıştır.

Daha önce bulunduğu görevler:

Kütahya ili Dumlupınar, Altıntaş ve Domaniç ilçelerinde kaymakam vekilliği yapmıştır.

Konya/Derebucak, Erzincan/Otlukbeli, Şanlıurfa/Akçakale ilçesinde kaymakamlık görevlerini yürütmüştür.

2008-2012 yılları arasında Akçakale Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği görevi sırasında Suriye Arap Cumhuriyetinde oluşan iç savaş sebebiyle Ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler için 30 bin kişilik Akçakale Süleyman Şah Konaklama Merkezini kurmuş ve yönetmiştir.

2012 yılında Rize Vali Yardımcısı olarak atanmış, vali yardımcılığı görevinin yanında 2014 yılından itibaren Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürütmüştür.

Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Otlukbeli Belediyesi Meclisi, Akçakale Belediyesi Meclisi ve Rize İl Genel Meclisinin oybirliğiyle aldığı kararlarla Otlukbeli, Akçakale ilçeleri ve Rize ilinin fahri hemşerisi kabul edilmiştir. Ayrıca, Şanlıurfa/Akçakale ilçesinde eğitim, sağlık ve gençlere yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalarından dolayı Türk İdareciler Derneği tarafından 2010 yılında Vali Celalettin Tüfekçi hizmet ödülüne layık görülmüş ve yılın idarecisi seçilmiştir. Rize'de kültür, sanat ve sosyal projeler alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ise Üstün Başarı Belgesi alarak maaşla ödüllendirilmiştir.

2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü emrine atanarak 3 yıl boyunca Daire Başkanı olarak görev yapan Sn. AYGÖL, bu görevi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilen muhtarlar toplantılarını organize etmiştir. Ayrıca; KÖYDES, KIRDES, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Güvenlik Yolları projelerinin koordinatörlük görevini yürütmüş; mahalli idareler kapsamında üst düzey yöneticilere çeşitli eğitim, seminer programları icra etmiş ve mezkûr konularda makaleleri yayımlanmıştır.

30.11.2017 tarihinde 1.Sınıf Mülki İdare Amirliğine terfi etmiş olup 07.08.2018 tarihinde Vilayetler Birliği Genel Sekreteri ve Vilayetler Turizm A.Ş. Genel Müdürü olarak görevli iken 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle atandığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevini bir yıl birlikte yürütmüştür.

10 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak atanmış, 01.01.2023 tarihinden itibaren Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CİEC) başkanlığını yapmaktadır.

Sn. AYGÖL, evli ve dört çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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Yasar Karadeniz ise Sakarya Valisi oldu. Şırnak Valisi Osman Bilgin Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Cevdet Atay Şırnak Valisi oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valisi oldu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valisi oldu.

İşte atamaların tam listesi: