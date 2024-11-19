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Yeni banknotlar ne zaman çıkacak?

Yeni banknotlar ne zaman çıkacak?
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Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni banknotların ne zaman piyasaya sürüleceği konusu, vatandaşların ve ekonomi çevrelerinin gündemini meşgul ediyor. Yeni banknotlarla ilgili detaylar ve çıkış tarihi hakkında bilgilerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Yeni banknotların ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada yeni banknotlar hakkında bilgi verildi. Yeni banknotların piyasaya sürülmesiyle birlikte ekonomideki nakit ihtiyacına çözüm getirilmesi hedefleniyor. Peki, Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

YENİ BANKNOTLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2024 tarihli sayısında yayımlanan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu'na ait 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren dolaşıma girdi. İlanda şu ifadeye yer verildi:

"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edilecektir."

Yeni banknotlar ne zaman çıkacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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