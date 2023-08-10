Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu nereli, kaç yaşında? Balıkesir Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu nereli, kaç yaşında? Balıkesir Valisi kim oldu?

BALIKESİR VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu oldu.

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU KİMDİR?

1968 yılında Düzce'de doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun oldu. 1994 yılında Kütahya Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. 1996 yılında 6 ay süreyle Karabük – Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü: Rize-Hemşin Kaymakamı (1997 – 2000) , Van-Saray Kaymakamı (2000 – 2002), Sivas-Hafik Kaymakamı (2002 – 2005), Konya-Cihanbeyli Kaymakamı (2005 – 2006), Bilecik-Osmaneli Kaymakamı (2006 – 2008), İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı (2008 – 2009) , İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (2009 – 2013), İçişleri Bak. Strateji Geliştirme Başkanı (2013 – 2016),Bayburt Valisi (2016 – 2017 ), Bitlis Valisi (2017 – 2018)

26 Ekim 2018 Tarihli 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Trabzon Valiliği görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: