Yeni bakanlar listesi merak ediliyor. Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Peki, Yeni bakanlar kim? Kimler bakan oldu? Son dakika! 2023 bakanlık atamaları!

Türkiye artık onları yakından tanıyacak! İşte yeni Kabine'de yer alan bakanlarla ilgili tüm merak edilenler

Yeni bakanlar kim? Kimler bakan oldu? Son dakika!2023 bakanlık atamaları! TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Kabinenin açıklanmasının ardından ise vatandaşlar yeni bakanlar kim? Kimler bakan oldu? Son dakika! 2023 bakanlık atamaları! araması yaptı.

YENİ BAKANLAR KİM?

TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Kabine'nin değişmeyen 2 isim oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan vatandaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan, bugünkü göreve başlama törenine katılan devlet başkanlarına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 14 gün arayla sandıktan milletimizden iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tüm bunların bize aynı zamanda çok büyük sorumluluklar yüklediğini biliyoruz. Yeni Kabine'yi açıklamadan önce eski Kabine'de yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi yeni Kabine üyelerimizi açıklamak istiyorum."

Yeni Bakanları listesi 2023!