Yeni ayakta tedavi, yatarak tedavi ücreti belli oldu! Yeni ayakta tedavi, yatarak tedavi ücreti belli oldu ne kadar oldu 2023? Yeni ayakta tedavi, yat

Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Bu noktada gözler asgari ücret oranı kadar artacak olan kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primlerine çevrildi. Peki, Yeni ayakta tedavi, yatarak tedavi ücreti belli oldu! Yeni ayakta tedavi, yatarak tedavi ücreti belli oldu ne kadar oldu 2023? Yeni ayakta tedavi, yatarak tedavi ücreti ne kadar? İşte kalem kalem tüm detaylar.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Peki, Yeni ayakta tedavi, yatarak tedavi ücreti belli oldu! Yeni ayakta tedavi, yatarak tedavi ücreti belli oldu ne kadar oldu 2023? Yeni ayakta tedavi, yatarak tedavi ücreti ne kadar? İşte detaylar…

YENİ AYAKTA TEDAVİ, YATARAK TEDAVİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı ve yılın ikinci çeyreğinde geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler asgari ücrete gelen zam oranı kadar değişecek olan maaşlara çevrildi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı ve çok daha fazlasına ait detaylar.

AYAKTA TEDAVİ, YATARAK TEDAVİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretliler yüzde 34.04 zammın ardından ayakta tedavide günlük 299.5 lira, yatarak tedavide ise 224.7 TL ödeme yapılacak.