Bir dönem televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter adıyla film oluyor. Dizinin Bihter'i Farah Zeynep Abdullah olurken Hazal Kaya'nın rolü Nihal'i kim canlandıracak merak ediliyordu. Peki Yeni Aşk-ı Memnu filmi Nihal kim oynuyor? Aşk-ı Memnu filmi Nihal kim?

Aşk-ı Memnu Nihal kim? Bir dönem televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter adıyla film oluyor. Dizinin Bihter'i Farah Zeynep Abdullah olurken Hazal Kaya'nın rolü Nihal'i kim canlandıracak merak ediliyordu. Peki Yeni Aşk-ı Memnu Nihal kim oynuyor? Aşk-ı Memnu filmi Nihal kim? İşte detaylar...

AŞK-I MEMNU NİHAL KİM?

Bir dönem televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter adıyla film oluyor. Dizinin Bihter'i Farah Zeynep Abdullah olurken Hazal Kaya'nın rolü Nihal'i de Helin Kandemir oldu.

NİHAL'İ OYNAYACAK

TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin merak edilen bir diğer karakteri Nihal'i ise genç oyuncu Helin Kandemir oynayacak. Behlül başta olmak üzere diğer roller için ise görüşmeler sürüyor.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

Adeta Hazal Kaya ile bütünleşen Nihal karakterini oynayacak olan 18 yaşındaki Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir, Hakan Muhafız, Tozluyaka, Azizler ve Kağıt Ev gibi birçok projede yer aldı.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. Reklam, sinema ve dizi oyuncusudur. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır. Minik yıldız Helin Kandemir oyunculuğun yanı sıra reklam filmlerinde de rol almıştır. Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin oynadığı reklamlardan bazılarıdır.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı. Kandemir, son olarak yeni başlayan "Elbet Bir Gün" dizisinin kadrosunda yer almaktadır.

Helin Kandemir'in Rol Aldığı Diziler ve Filmler