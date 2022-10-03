Asgari ücretlere yapılacak olan zamlar vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari ücret ile çalışan birçok işçi var bu nedenle asgari ücret zamları büyük çoğunluğu heyecanlandırıyor. Asgari ücrete gelen zamlar ile genel ekonomi de etkileniyor bu sebeple asgari ücrete gelecek olan zam tüm vatandaşı ilgilendiriyor. Merakla araştırılan konulardan biri ise Yeni asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı kaç TL?

Son dakika gündem: Ahmet Akın: "Ak Parti İktidarı Zam Üstüne Bir de Gizli Zam Yapıyor. Ak Parti İktidarı İnsafsızlığından Hiç Geri Adım Atmıyor"

Yeni asgari ücret zammı ne kadar? sorusu tüm vatandaşın merak konusu haline geldi. Asgari ücrete gelecek zammı heyecanla bekleyen asgari ücretli çalışanlar asgari ücret zammının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Yeni asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında şu sözleri söyledi;"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Aralık ayının sonlarına doğru belirleneceği tahmin ediliyor.