2023 asgari ücret zammı ne kadar olacağı ve yeni asgari ücret yüzde kaç zam geleceği merakla araştırılıyor. Vatandaşların beklediği asgari ücret ne zaman ne zaman olacağı ve yeni asgari ücret kaç TL olacağı araştırılıyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Yeni asgari ücret zammı ne kadar?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı ne zaman olacağı ve yeni asgari ücret kaç TL olacağı araştırılıyor. Asgari ücret zammı ne zaman ve asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek merak ediliyor. Yeni asgari ücret zammı ne zaman olacak ve asgari ücret kaç TL olacağı sorularına yanıt aranıyor. YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zammı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve memur zammı için temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etti. Asgari ücret zammına ilişkin konuşan Bakan Bilgin, "8 bin 500 lira ocak ayında yapıldığı zaman beklentilerin üzerinde bir artıştı. Türkiye enflasyon karşısında emekçilerini koruyan bir sosyal devlet sorumluluğuyla hareket etti. Ben bir sosyal devlet uygulaması olarak asgari ücreti hep şuna dikkat ediyorum. Asgari ücreti dolar ekseninde söylemek doğru değil ama birlikte mukayese ederek 500 dolar eşiğinin aşağısına düşürmemek lazım. Bu diğer ücretleri de yukarıya doğru tırmandırır. Ücretleri koruyan bir politika oluşturur. Sosyal devlet bilinciyle hareket edilmektedir." dedi.