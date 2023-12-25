YENİ ASGARİ ÜCRET TARİHİ! Bu hafta asgari ücret belli olur mu? Hafta sonu asgari ücret zammı açıklanır mı?

Bu hafta asgari ücret belli olur mu ve hafta sonu asgari ücret zammı açıklanır mı soruları gündeme geliyor. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Yeni asgari ücret tarihi ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Bu hafta asgari ücret belli olur mu? Hafta sonu asgari ücret zammı açıklanır mı? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUR MU?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı bu hafta belli oluyor. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, alt sınır yüzde 40. Bu oran refah payı eklemesiyle yüzde 50'ye kadar çıkabilir. Asgari ücret yüzde 40'lık zamma göre 15 bin 963 lira, yüzde 45'lik zamma göre 16 bin 533 lira, yüzde 50'lik zamma göre ise 17 bin 103 lira olacak.

HAFTA SONU ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANIR MI?

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor.

ZAM YÜZDE 50'YE ÇIKABİLİR

Ancak asgari ücretliler refah payı eklemesi de gündemde. Yüzde 40'lık alt sınıra refah payı eklemesiyle zam yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.