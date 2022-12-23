Yeni asgari ücret sonrası gelen zamlar! Asgari ücret zammı sonrası ürünlere zam geldi mi?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti, 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gerek görüldüğü taktirde ara zam yapılabileceğini de belirtti. Asgari ücretin açıklanmasıyla tartışmalar başlarken fırsatçılar da hemen harekete geçip zam yağmuruna başladı. Asgari ücret zammı sonrası ürünlere zam geldi mi? Merak ediliyordu. İşte, yeni asgari ücret sonrası gelen zamlar!

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Asgari ücret sonrası gelen zamlar! Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti, 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gerek görüldüğü taktirde ara zam yapılabileceğini de belirtti. Asgari ücretin açıklanmasıyla tartışmalar başlarken fırsatçılar da hemen harekete geçip zam yağmuruna başladı. Asgari ücret zammı sonrası ürünlere zam geldi mi? Merak ediliyordu. İşte, yeni asgari ücret sonrası gelen zamlar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET SONRASI GELEN ZAMLAR

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak açıklanmasının ardından fırsatçılar harekete geçti. Marketlerde bazı etiketlerin değiştirildiğini gören vatandaşlar fiyatların son durumunu çekip sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar "Acil müdahale edilmeli" diyerek marketlerin zam oyununa isyan etti.

VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

Zammın hemen sonrasında bazı marketlerin ürün etiketlerini değiştirdiği ortaya çıktı. Durumu ifşa eden sosyal medya kullanıcıları etiketlerdeki değişimleri paylaşıp isyan etti. Vatandaşlar, "Market zamlarına acil müdahale" diyerek konu hakkında onlarca yorum yaptı.

İşte o etiketlerden bazıları;