Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrası 8500 TL'den 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Gözler ise yeni asgari ücretin hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç para oldu? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret temmuz ayında yatacak mı? Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun üçüncü toplantı sonrası kararını açıklaması üzerine yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğu açıklandı. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç para oldu? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret temmuz ayında yatacak mı? Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar…

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Asgari ücret 20 Haziran 2023 tarihinde belirlendi. Böylelikle zamlı asgari ücret Temmuz ayında 11 bin 402 lira olarak geçerli olacak. Ancak ücret Ağustos ayında hesaplara yatacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ PARA OLDU?

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun 3. toplantısı sonrası yüzde 34'lük artışla belirlenen net asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Ücret temmuz ayında geçerli olacak ve ilk zamlı asgari ücret ağustos ayında hesaplara yatacak.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARIMIZ İŞÇİ VE İŞVEREN UZLAŞMASIYLA SONUÇLANMIŞTIR"

Bundan sonra atılacak adımlarda Türkiye Yüzyılını emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduklarına vurgu yapan Işıkhan, "Çalışma hayatının tüm çarklarını istişare, ortak akıl ve güç birliği ile işletmeye, mevcut olan ve önümüze çıkacak tüm sorunları da aynı metot ve kararlılıkla çözmeye niyetliyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları, aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır" diye konuştu.

"EMEKÇİYİ KORUYAN BU RAKAMIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Asgari ücretin Ocak ayından itibaren bir yıl geçerli olan bir düzenleme olduğunu hatırlatan Işıkhan, "Bugünkü açıklama emekçilerimizin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesine yönelik yapılan bir ara zamdır. Özellikle şunu tekrar ifade etmek istiyorum ki, 21 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve liderliği bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olmuştur. Emekçiyi koruyan, üretimi ve istihdamı sürdürmeyi amaçlayan bu rakamın başta işçilerimize, işverenlerimize ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise geçen sene Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 civarında bir zam verildiğini anımsatarak, "Bugün geldiğimiz nokta yüzde 34'tür. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de bu alım gücümüzü korumaya devam ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Asgari ücret ülkemize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

2023 Yılı Asgari Ücret Ara Zammı Açıklanıyor https://t.co/iCFUrHm4id — T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) June 20, 2023