Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 TL olduğunu açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 ara zamlı asgari ücret Temmuz'da mı, Ağustos'ta mı yatacak? sorularına yanıt arıyor.

Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 ara zamlı asgari ücret Temmuz'da mı, Ağustos'ta mı yatacak? soruları gündemde yerini aldı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün gerçekleşen 3. toplantıda rakam konusunda uzlaştı ve yeni asgari ücret 11.402 TL oldu. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 ara zamlı asgari ücret Temmuz'da mı, Ağustos'ta mı yatacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Zam kararının duyurulmasının hemen ardından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11.402 TL olarak uygulanacaktır. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

YÜZDE 34 ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından yeni asgari ücretin 11.402 TL olduğunu duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmış oldu.

"HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da işçi ve işveren kesimlerine teşekkür etti. Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.