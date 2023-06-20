Yeni asgari ücret ne zaman, hangi ayda yatacak? Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? sorularına yanıt aranıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Yeni asgari ücret ne zaman, hangi ayda yatacak? Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? merak ediliyor. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman, hangi ayda yatacak? Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Yeni asgari ücret ne zaman, hangi ayda yatacak? Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? gündeme geliyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı. Yeni asgari ücret ne zaman, hangi ayda yatacak? Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? merak ediliyor. Yeni asgari ücret ne zaman, hangi ayda yatacak? Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 TL olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

"GEÇEN YILIN 2. YARISINA GÖRE YÜZDE 107 ARTIŞ VAR"

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 TL olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır."

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, HANGİ AYDA YATACAK?

Bakan Işıkhan'ın ardından konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay ise, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor." ifadelerini kullandı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu kararın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Süreç boyunca tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösterdik. Dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün ben bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması. Biz bu birliktelik ruhuna çok önem veriyoruz. Ülkemize değer kattığını düşünüyoruz. Umuyorum ki bu dönemlerden sonra da bu iş birliği ruhuna devam edeceğiz. Asgari ücretlilerden vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. Devletimiz bu konuda daha önce uygulamaya alınan bu uygulamanın devamını sağladı. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz. TİSK olarak Türkiye'nin yüzyılında üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız."

2023 Yılı Asgari Ücret Ara Zammı Açıklanıyor https://t.co/iCFUrHm4id — T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) June 20, 2023