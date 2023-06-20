Yeni asgari ücret ne zaman geçerli? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ayda? soruları gündeme geliyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücret ne zaman geçerli? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ayda? merak ediliyor. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman geçerli? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ayda?

Yeni asgari ücret ne zaman geçerli ve zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ayda soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Yeni asgari ücret ne zaman geçerli? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ayda? soruları gündeme geliyor. Yeni asgari ücret ne zaman geçerli? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ayda? araştırılıyor. Yeni asgari ücret ne zaman geçerli? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, hangi ayda? Detaylar haberimizdedir…

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 TL olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır."

Bakan Işıkhan'ın ardından konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay ise, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor." ifadelerini kullandı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu kararın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Süreç boyunca tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösterdik. Dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün ben bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması. Biz bu birliktelik ruhuna çok önem veriyoruz. Ülkemize değer kattığını düşünüyoruz. Umuyorum ki bu dönemlerden sonra da bu iş birliği ruhuna devam edeceğiz. Asgari ücretlilerden vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. Devletimiz bu konuda daha önce uygulamaya alınan bu uygulamanın devamını sağladı. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz. TİSK olarak Türkiye'nin yüzyılında üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız."

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK, HANGİ AYDA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 TL olduğunu açıkladı. Yeni asgari ücret Ağustos ayında geçerli olması planlanıyor.

Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.



İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/SZvCqki9q5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2023