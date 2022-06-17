Yeni asgari ücret ne kadar oldu? Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücrete ilişkin konuştu. Peki, Yeni asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücrete 2. zam ne kadar? İşte detaylar...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Sürpriz görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, toplantının çok olumlu geçtiğini belirterek asgari ücretle ilgili "Çalışma Bakanlığı ekipleri çalışma yürütüyor. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇALIŞMAYI DUYURACAKLAR"

Atalay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir görüşme oldu. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ARALIK'I BEKLEMEYELİM"

Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Cumhurbaşkanı da her şeyin farkın olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINI DEVLET KARŞILASIN"

Benim aklımdaki rakam 10 bin derim ama böyle değil. Söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenler asgari ücretin bu kadar artmasını istemiyor. 'Artsın ama bu artan bölümü devlet karşılasın' diyorlar. Ben insanların cebine ne girecek ona bakıyorum. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım."

ERDOĞAN TEMMUZ AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekti. Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.

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