Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ara zammı için görüşmeler başlıyor. Merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı hakkında merak edilenler ise Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari ücret komisyon toplantısı ne zaman? soruları ile aratıldı.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Son dakika! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? soruları merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Peki, Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Son dakika! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantısı saat kaçta?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ara zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapılacak. Asgari ücrete yapılacak ara zammın yüzde kaç olacağını sürecin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Görüşmenin ardından komisyondan çıkan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek. Erdoğan'ın inisiyatif kullanarak son bir dokunuş yapması beklenen asgari ücret rakamı kamuoyuyla paylaşılacak.

İlk toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşmüştü. Akkol, ara zam konusunda mutabık olduklarını söylemişti. TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuşmuştu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

TÜRK-İŞ: İŞİMİZE GELMEYEN BİR RAKAM OLURSA TOPLANTIYA GİTMEYİZ

Asgari ücret pazarlığına saatler kala ise işçi temsilcisi Türk-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Atalay, süreç başlamadan resti çekti. Asgari ücret rakamına ilişkin henüz hükümet kanadının teklifini görmediklerini belirten Atalay, "Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz" dedi.

"MASAYA NE GETİRECEKLER GÖRELİM, ONA GÖRE TAVRIMIZI ALIRIZ"

Türk-İş'e bağlı iş kollarında asgari ücretli olmadığını hatırlatan Atalay, "Daha önce dedik ki görüşmelere asgari ücretli biri katılsın. Yasal olarak muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bana kalıyor. Böyle bir sistem yok. Yarın gidip görelim bakalım ne diyecekler. Onlardan ne gelecek? İlk toplantıda masaya ne getirecekler; görelim. Ona göre tavrımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.

İŞVERENE ÇAĞRI YAPTI: ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET VER

Ücreti belirleme sürecinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Atalay, işverene de bu noktada bir çağrıda bulundu. Atalay, "Çalışana asgari ücretin üzerinde ücret ver. Elini tutan mı var?" dedi.

ORAN ORAN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak. Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.

OCAK AYINDA TARİHİ BİR ZAM YAPILMIŞTI



Ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış, yüzde 54,66 zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.