Yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili pazarlık süreci yarın başlıyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretinin ardından konuşan Akkol, şunları söyledi:" Çalışanlar ve işverenlerin perspektifinden gelecekteki konulardan bahsettik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Kendisine ve ekibine hayırlı olsun. Yarın komisyon toplanıyor. Çok demokratik bir şekilde işleyen çok güzide bir komisyon. Bizler de yarınki çalışmaları bekliyor olacağız. TİSK'in duruşu belli.

Kamuoyunda asgari ücretin güncellenmesi beklentisi var. Biz de masaya getireceğiz. TİSK sosyal diyaloğa çok önem veriyor. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bayram tatiline girmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz."

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.