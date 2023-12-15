Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon canlı yayınında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen soru Yeni asgari ücret ne kadar olacak idi. İşte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın asgari ücret açıklaması!

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon canlı yayınında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen soru Yeni asgari ücret ne kadar olacak idi. İşte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın asgari ücret açıklaması haberimizde...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Ana hedeflerinin çalışanları enflasyona ezdirmemek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT Haber'de gündemi değerlendirdi. Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk." ifadelerini kullandı.

YILMAZ: ANA HEDEFİMİZ ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEMEK

Sözlerini sürdüren Yılmaz, "Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur" dedi.