Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zamana açıklanır?

Milyonlarca Asgari ücretle çalışanın gözü Asgari ücret tespit komisyonunda .Komisyon Aralık ayının ilk haftası ilk toplantısını yapacak. Peki, Yeni asgari ücret için ilk toplantıda nasıl bir sonuç çıkacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin asgari ücret ile ilgili sordukları soruya yanıt verdi. Bakan Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelerek asgari ücret toplantılarının belirleneceğini söyledi. Peki,Yeni asgari ücret için ilk toplantıda nasıl bir sonuç çıkacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zamana açıklanır? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sene sonu enflasyonu yüzde 25-30 arasında çıkacağını öngörürsek en az yüzde 40'lık artış yapılır. Asgari ücrette sosyal refah payı düzenlemesi söz konusu değildir. Bu daha çok memur ve emekliler için geçerlidir. Sosyal refah payı beklentisi memur ve emekliler için mevcuttur.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücret yüzde 40 olursa 7 bin 700 TL, yüzde 45'lik artış olursa 7 bin 975 TL, yüzde 50 artış olursa 8 bin 250 lira seviyesine gelecektir. 8 bin lira psikolojik sınırı aşacaktır. Daha yüksek rakamların enflasyona sebebiyet vermemesi lazım. Daha yüksek rakamlar spekülatif rakamlardır. Bunlar enflasyona sebebiyet verecektir.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için asgari ücret tespit komisyonu toplantıları yapılacak. İlk görüşme için takvim perşembe günü belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK- İŞ ve TİSK ile görüşecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er kişinin oluşturduğu 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı itibarıyla bir araya geliyor. 4 defa buluşarak asgari ücreti belirleyen komisyon, kararını 4. ve son toplantının ardından aralık ayının sonunda açıklıyor.

Bakanlıktaki ilk toplantı sonrası komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısı yeniden bakanlık ev sahipliğinde yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla bir araya gelip, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşit olması durumunda başkanın olduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.