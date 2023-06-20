Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Yeni asgari ücretin 11.402 TL olarak açıklanmasının ardından kaç dolar olduğu merak konusu oldu. Peki, Yeni asgari ücret kaç dolar oldu? 2023 Asgari ücret kaç dolar? Asgari ücret kaç dolar zam yapıldı? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün gerçekleşen 3. toplantıda rakam konusunda uzlaştı ve yeni asgari ücret 11.402 TL oldu. Asgari ücretin dolar bazında ne kadar olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yeni asgari ücret kaç dolar oldu? 2023 Asgari ücret kaç dolar? Asgari ücret kaç dolar zam yapıldı? Detaylar haberimizde...

YENİ ASGARİ ÜCRET 11.402 TL OLDU!

Komisyon saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR OLDU?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklanırken, sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 483 dolara tekabül etti.