Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün gerçekleşen 3. toplantıda rakam konusunda uzlaştı ve yeni asgari ücret 11.402 TL oldu. Peki Yeni asgari ücret işveren maliyeti ne kadar? Yeni asgari ücret işverene ne kadar maliyet yaratıyor?

Yeni asgari ücret işveren maliyeti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün gerçekleşen 3. toplantıda rakam konusunda uzlaştı ve yeni asgari ücret 11.402 TL oldu. Peki Yeni asgari ücret işveren maliyeti ne kadar? Yeni asgari ücret işverene ne kadar maliyet yaratıyor? Detaylar...

YENİ ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücret miktarının 11 bin 402 lira olarak belirlendiğini açıklarken, yüzde 34'lük artış sonrası yeni asgari ücretin işverene maliyeti 15 bin 761 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 34'LÜK ARTIŞ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı üçüncü toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre; yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.

BRÜT ÜCRETTEN SİGORTA VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLECEK

Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3 bin 406 lira artarak 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya, net asgari ücret ise 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükseldi. Brüt asgari ücretten işçi payı olarak bin 878 lira sigorta primi, 134 lira da işsizlik sigortası primi kesilecek.

İŞVERENE MALİYET 15 BİN 761 LİRAYA YÜKSELDİ

İşveren maliyeti olarak ise 2 bin 79 lira sigorta primi, 268 lira da işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak. Böylece 11 bin 759 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 2 lira artarak 15 bin 761 liraya yükselecek.