Milyonlarca asgari ücretli çalışan Temmuz ayında yapılacak ara zammın ne kadar olacağına kilitlenirken, rakamın belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları dikkatle takip ediliyor. Merak edilenler arasında yer alan Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? soruları gündemde yerini aldı. 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammının ne kadar olacağı kamuoyunda büyük merak konusu olurken arama motorlarında Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? soruları aratıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammının ne kadar olacağı kamuoyunda büyük merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada "Komisyon toplantıları inşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın mesajı sonrası kulislere düşen yeni iddiaya göre yüzde 17-18 enflasyon ve yüzde 10'luk refah payının katılmasıyla asgari ücret net 11 bin TL'ye yükselecek.

KOMİSYONUN İKİNCİ TOPLANTISI 19 HAZİRAN'DA

İlk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, komisyon asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

ERDOĞAN'IN KABİNE SONRASI MESAJI HEYECANLANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Erdoğan'ın asgari ücret mesajı sonrası Ankara kulislerinde konuşulan yeni iddia ise büyük ses getirdi. Asgari ücrete yüzde 17-18 enflasyon ve yüzde 10'luk refah payının katılmasıyla yeni rakamın net 11 bin lira olacağı öne sürüldü.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.