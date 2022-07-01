Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar oldu? Son dakika asgari ücret belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücret konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Yeni asgari ücret ne kadar olacak ve yeni asgari ücret belli oldu mu soruları gündeme geliyor.Vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması için talimat verdi. Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar oldu? Son dakika asgari ücret belli oldu! Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Yeni asgari ücrete %30 oranında bir ara artış yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, net 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı.