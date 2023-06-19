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Yeni asgari ücret belli oldu mu? 2023 Asgari ücret temmuz zammı açıklandı mı? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Yeni asgari ücret belli oldu mu? 2023 Asgari ücret temmuz zammı açıklandı mı? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

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Yeni asgari ücret belli oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret tespit komisyonunun 2.toplantısı yarın gerçekleşecek. Peki, Yeni asgari ücret belli oldu mu? 2023 Asgari ücret temmuz zammı açıklandı mı? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammı ne zaman belli olacak merak konusu oldu. 19 Haziran Pazartesi günü Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez bir araya gelecek. Kullanıcılar tarafından asgari ücret zammının açıklanacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Yeni asgari ücret belli oldu mu? 2023 Asgari ücret temmuz zammı açıklandı mı? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanması beklenmektedir. Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek. İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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