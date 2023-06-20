Yeni asgari ücret belli oldu! Canlı yayında açıklandı: Temmuz asgari ücret kaç TL?

Yeni asgari ücret belli oldu ve canlı yayında açıklandı. Peki, Temmuz asgari ücret kaç TL? Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Yeni asgari ücret belli oldu mu, sorusuna yanıt arandı. Asgari ücrette rakamın görüşüleceği üçüncü toplantı öncesi işçi temsilcisi Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Atalay, toplantı sonrası bir açıklama yapmıştı. Gerçekleşen toplantı sonrası asgari ücret netleşti.

YENİ ASGARİ BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Asgari ücretin şu anki brüt ve net tutarları da veriliyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.