Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakama çevrilirken, Ankara kulislerine düşen yeni bir iddia ise büyük ses getirdi. İşte YENİ ASGARİ ÜCRET: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu? SON DAKİKA Bomba kulis!

Milyonlarca asgari ücretli çalışan Temmuz ayında yapılacak ara zammın ne kadar olacağına kilitlenirken, rakamın belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları dikkatle takip ediliyor. Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Soruları gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor.İşte YENİ ASGARİ ÜCRET: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu? SON DAKİKA Bomba kulis!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücretin 11 bin TL'ye çıkacağı öne sürüldü. İlk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, komisyon asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Bugün Ankara kulislerine düşen yeni bir iddia ise büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomini yönetiminin başına getirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücretin net 11 bin TL, brüt 13 bin 10 TL'ye çıkacağı öne sürüldü.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.