Asgari ücret 2023 rakamı belli olduktan sonra zamlı asgari ücretin hangi ay hesaplara yatacağı araştırılıyor. Vatandaşlar zamlı maaşlar ne zaman yatacak diye merak ediyor. Yeni asgari ücret 2023 ne zaman yatacak? Zamlı asgari ücret hangi ay verilecek, Ocak mı Şubat mı?

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Asgari ücret bugün açıklanacak. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin bugün açıklanacağını belirtti. Erdoğan dün akşam saatlerinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücreti görüşmek için toplantı gerçekleştirdi. Diğer yandan milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretin ne zaman hesaplara yansıyacağı da merak konusu oldu. Peki, Yeni asgari ücret 2023 ne zaman yatacak? Zamlı asgari ücret hangi ay verilecek, Ocak mı Şubat mı? İşte detaylar haberimizde...

YENİ ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN YATACAK?

2023 asgari ücretin bugün netleşecek. Yeni oranın belli olmasıyla zamlı asgari ücretin ilk maaşların ödendiği Ocak ayı içerisinde veya Şubat ayında hesaplara yatması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin kararın bugün açıklanacağını duyurdu. Erdoğan "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" dedi.

Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi. Erdoğan dün akşam saatlerinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücreti görüşmek için toplantı gerçekleştirdi.