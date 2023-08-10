Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek nereli, kaç yaşında? Ardahan Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek nereli, kaç yaşında? Ardahan Valisi kim oldu?

ARDAHAN VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

ArdahanValisi Hayrettin Çiçek oldu.

ARDAHAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK KİMDİR?

1984 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ'da, Lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. Kaymakam Hayrettin ÇİÇEK, Berna ÇİÇEK hanımefendi ile evli olup, iki çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyeri:

2007 yılında açılan 95.Dönem Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine giriş yaptı.

Yurtdışı eğitimini almak üzere bir yıl süreyle İngiltere Sussex Üniversitesinde İngilizce dilini ve İngiliz devlet yapısını araştırdı.

Tokat/Sulusaray,

Kastamonu/Bozkurt,

Erzincan/Kemah,

Erzurum/Aşkale,

02.03.2017 – 15.08.2020 Muğla/Yatağan

15.08.2020 - 11.08.2020 Trabzon/Of ilçelerinde görev yaptı.

İçişleri Bakanlığımızın 11.08.2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Kaymakamlığına atanan Hayrettin ÇİÇEK, Şahinbey Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

İlgili Haberler

ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANDI



Yasar Karadeniz ise Sakarya Valisi oldu. Şırnak Valisi Osman Bilgin Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Cevdet Atay Şırnak Valisi oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valisi oldu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valisi oldu.

İşte atamaların tam listesi: