Yeni Apple ürünleri! iPhone 15, Apple Watch, Macbook özellikleri neler? iPhone 15, Pro Max fiyat listesi!

Apple'ın son etkinliğinde yeni iPhone 15, Apple Watch ve MacBook modelleri tanıtıldı. Yeni ürünlerin özellikleri ve teknolojik yenilikleri büyük ilgi gördü. Bu yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, teknoloji dünyasında önemli bir etki yaratacağı düşünülüyor. Peki, iPhone 15, Apple Watch, Macbook özellikleri neler? iPhone 15, pro max fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Merakla beklenen Apple yeni ürünleri bu akşam tanıtıldı. Apple düzenlediği lansmanda yeni ürünlerini canlı olarak tanıttı. iPhone 15, Apple Watch ürünlerinlerinin detayları merakla takip ediliyor. Arama motorlarında yeni Apple ürünleri özellikleri ve fiyatları sorgulatılıyor. Yeni apple ürünlerinin özellikleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple Watch, iPhone 15, iPhone 15 Pro Max ne kadar olacak merak konusu oldu. Milyonlarca kişinin beklediği Apple lansmanı heyecanla izlenildi. Tüm yeni Apple ürünlerinin özellikleri araştırılmaktadır. Peki, iPhone 15, Apple Watch, Macbook özellikleri neler? iPhone 15, Pro Max fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

APPLE YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI!

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, iPhone 15'te, yeni renk seçeneklerini de duyurdu. Öte yandan iPhone 15 modellerinde tamamen çentiğe veda edildi. Bundan böyle iPhone 15 dahil tüm modellerde artık "Dynamic Island" (dinamik ada) yer alacak. Dynamic Island artık hava yolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik taşıyacak. iPhone 15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranına sahip olacak. Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak. Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasını bırakıp USB-C'ye geçti ve artık dinamik ada özelliği de modellerde bulunmaya başladı. Öte yandan AirPods Pro 2'lerde de USB-C girişlerinin bulunacağı bildirildi.

İPHONE 15 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum gövdeyle geleceğini duyurdu. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in, tüm iPhone modelleri arasında en ince çerçeveye sahip cihaz olacağı duyuruldu. Öte yandan Pro modellerinde de USB-C kullanılacak. Pro ve Pro Max modellerinde ayrıca sessize alma butonunun kaldırıldığı, yerine yeni bir eylem butonunun getirildiği bildirildi. Kullanıcılar bundan böyle istedikleri komutu bu tuşa atayabilecek. Yeni iPhone 15 Pro cihazlarında 2 farklı lensten 3 boyutlu video kaydı yapılabilecek. iPhone 15 Pro ile çekilen videolar, Apple Vision Pro ile VR/AR'a uygun olarak izlenebilecek.

YENİ İPHONE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lansmanda, iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın 899 dolardan, iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatının 999 dolar, iPhone 15 Pro Max'in ise 1199 dolar olacağı açıklandı.

APPLE WATCH ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni akıllı saatin, eski seriye göre yüzde 60 daha hızlı olduğu ve yüzde 30 daha hızlı GPU'ya sahip olduğu açıklandı. Daha önceki modele kıyasla büyük ve ince çerçevelerden oluşan Apple Watch Series 9, Apple'ın en geniş ekranlı akıllı saati olarak tescillendi. 18 saatlik tüm gün pil ömrü sunan Apple Watch Series 9, artık Siri isteklerini direkt olarak saat içerisinde işleyecek. Bu sayede kullanıcılar daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlemleri gerçekleştirebilecekler.