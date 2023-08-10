Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin nereli, kaç yaşında? Antalya Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin nereli, kaç yaşında? Antalya Valisi kim oldu?

ANTALYA VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin oldu.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN KİMDİR?

1971 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çeşitli staj aşamalarını müteakip İngiltere'de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü. 1997 tarihinde 84. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Karaman ili Kâzımkarabekir ilçesine atandı. Ardından, Ardahan ili Çıldır ilçesinde 2 yıl görev yaptı. 2001 yılında Trabzon ili Arsin ilçesi Kaymakamlığı görevine atandı.

2004 Yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Exeter Üniversitesi'ne "Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları" alanında master yapmak üzere gönderildi. "Local Education Authorities Under New Labour" adlı İngiliz Eğitim Sistemi üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi Üniversite Senatosu tarafından "merit" (üstün başarı) derece ile kabul edildi. Ekim 2005'te yurda döndü.

2006-2009 yılları arası Adıyaman ili Besni Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arası Çorum ili Sungurlu Kaymakamlığı, 2013-2016 yılları arası ise Kocaeli ili Dilovası Kaymakamlığı görevini yürüttü.

2016 yılında Malezya Malaya Üniversitesi'nde Uluslararası Kamu Siyaseti ve İdaresi Enstitüsü (INPUMA) tarafından düzenlenen 'Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward' (Küreselleşen Dünyada Farklılıkları Yönetmek) adlı programa İçişleri Bakanlığı'nı temsilen katıldı.

1 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile İstanbul ili Esenler Kaymakamlığı görevinde bulundu. 07.11.2018 - 18.05.2022 tarihleri arasında Batman Valisi olarak görev yapan Vali Hulusi ŞAHİN, Ayrıca 23.03.2020 - 18.05.2022 tarihleri arasında Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

Vali Hulusi ŞAHİN 11.05.2022 tarih ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği görevine atanmıştır.

İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: