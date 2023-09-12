Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Anayasa Sempozyumu'nda yeni anayasa 2023 taslağı hakkında bilgi verdi. Mevcut anayasanın bir darbe anayasası olduğunu belirten Erdoğan, yeni anayasanın sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Anayasa Sempozyumu'nda yeni anayasa 2023 taslağı hakkında belki verdi. Yeni anayasa nedir, paketinde neler var ve yeni anayasa 2023 taslağı merak ediliyor. Peki, Yeni anayasa nedir, paketinde neler var?

Yeni anayasa nedir, paketinde neler var ve yeni anayasa 2023 taslağı gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi'nde Yeni Anayasa Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Mevcut anayasa metninin bir darbe anayasası olduğunu belirtti. Yeni anayasa nedir, paketinde neler var? Yeni anayasa 2023 taslağı! Detaylar haberimizdedir…

YENİ ANAYASA 2023 TASLAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de taşınması zor bir yüke dönüşmüştür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanı önceleyen, milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan, toplumun gerisinde kalan değil, topluma dinamizm katan bir anayasa hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan,"Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Yeni anayasa ) "Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacak, görüşeceğiz. Bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak buna hazırız." dedi.

YENİ ANAYASA NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi'nde Yeni Anayasa Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Mevcut anayasa metninin bir darbe anayasası olduğunu belirten Erdoğan, "Milletimizi hak ettiği anayasaya kavuşturma idealimizden hiç kopmadık. Yeni bir anayasa için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni bir anayasa için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Milletimizi hak ettiği anayasa idealinden hiç kopmadık. Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı anayasaya kavuşturma hedefinden vazgeçmedik. Bizim milletimize karşı hem sorumluluğumuz hem de sözümüz var" dedi.