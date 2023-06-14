Yeni Anayasa Maddeleri 2023! Yeni anayasa maddeleri belli mi, yeni anayasa metni belli oldu mu? Yeni anayasa nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından yeni Anayasa mesajı verdi. Erdoğan, "Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz." açıklamasında bulundu. Peki Yeni anayasa maddeleri belli mi, yeni anayasa metni belli oldu mu? Yeni anayasa nasıl olacak? "Yeni anayasa maddeleri" en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte yeni anayasa maddeleri 2023 ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!

Yeni anayasa maddeleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından yeni Anayasa mesajı verdi. Erdoğan, "İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı'nda ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasa ile buluşturmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu. Peki Yeni anayasa maddeleri belli mi, yeni anayasa metni belli oldu mu? Yeni anayasa nasıl olacak? "Yeni anayasa maddeleri" en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte yeni anayasa maddeleri 2023 ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar haberimizde!

YENİ ANAYASA NASIL OLACAK?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Anayasa mesajı verdi. Erdoğan, "Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı'nda ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasa ile buluşturmaya çalışacağız." dedi.

Yeni anayasa mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi sivil anayasa ile buluşturmak istediklerini belirtti. Erdoğan, "Türkiye'nin birliğini, dirliğini, demokrasisinin standartlarını yürütecek adımları 85 milyon olarak hep beraber atalım diyoruz. Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı'nda ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasa ile buluşturmaya çalışacağız." dedi.

"PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI AÇILMAMAK ÜZERE KAPANMIŞTIR"

"Esnafın, çiftçinin, işçinin, iş dünyasının önünü göremediği siyaset rayına girmediği için ülkenin toparlanamadığı eski günler hamdolsun tamamen geride kalmıştır. Türkiye'yi kimin yönetici sorusunun cevabı seçim gecesi netleşmiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Bunda hiç şüphesiz en büyük pay vatandaşlarımıza aittir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Vatanımızın bekasına yönelik saldırıları daha kararlı püskürteceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha cesur savunacağız."

"İSTİKRAR HER ALANDA BAŞARININ ANAHTARIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün dünden daha güçlü duruş sergileyebiliyorsak yeni yönetim sisteminin sağladığı kazanımlara borçluyuz. Siyasette güven ve istikrar ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye 2002 öncesinde her ikisinin eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı. 2002'den itibaren güven ve istikrarı tahkim eden hamlelerimizle bu açığı kapattık." açıklamasında bulundu.