Bugün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ve CHP'nin ilgili kanun teklifine "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı çalışmalarını hazırlayıp getirecek, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iş" sözleriyle yanıt verdi. Bu sözlerin ardından Yeni anayasa çıkacak mı? Yeni anayasa maddeleri belli oldu mu? gündem konusu oldu.

Yeni anayasa çıkacak mı? Bugün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ve CHP'nin ilgili kanun teklifine "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı çalışmalarını hazırlayıp getirecek, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iş" sözleriyle yanıt verdi. Bu sözlerin ardından Yeni anayasa çıkacak mı? Yeni anayasa maddeleri belli oldu mu? gündem konusu oldu. İşte detaylar...

YENİ ANAYASA ÇIKACAK MI?

Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Adalet Bakanı Bozdağ, "Talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklaması yaptı.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE YENİ TEKLİF: BAŞÖRTÜSÜNÜ ANAYASA İLE ÇÖZELİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan başörtüsü çıkışı ve CHP'nin ilgili 3 maddelik kanun teklifine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir teklif sunarak, "Madem Kılıçdaroğlu bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız.

"ADALET BAKANIM ÇALIŞMALARI HAZIRLAYIP GETİRECEKLER"

Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir" ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ'DAN ERDOĞAN'A YANIT: TALİMATI ALDIK, ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği talimata yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise talimatı aldığına dair bir açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞARTLI DESTEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gerçekten başörtüsü teklifinde samimiyseniz gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

"SAMİMİYSEN GEL ANAYASAL DÜZEYDE ÇÖZELİM"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına "Güya günah çıkarıyorlar. İstismar siyaseti yapıyorlar" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasının sonunda ise bir teklifte bulunarak, "Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir." ifadelerini kullandı.

"ARKASINDAN BİR ŞEY ÇIKMAZSA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ"

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP liderinden jet hızında yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.