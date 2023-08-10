Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Amasya Valisi Yılmaz Doruk nereli, kaç yaşında? Amasya Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Amasya Valisi Yılmaz Doruk nereli, kaç yaşında? Amasya Valisi kim oldu?

AMASYA VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk oldu.

AMASYA VALİSİ YILMAZ DORUK KİMDİR?

01.01.1968 tarihinde Gümüşhane Şiran İlçesinde doğdu. İlkokul öğrenimini İstanbul, ortaokul ve lise öğrenimini Kocaeli'nde tamamladı.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yılmaz DORUK, 1994-1997 yılları arasında özel sektörde çalıştı. İngiltere'de dil ve meslek eğitimi gördü. Yüksek Lisans Eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde "Türkiye'de Serbest Bölge Yönetimleri" konusunda tamamladı. Yılmaz DORUK evli ve 2 çocuk babasıdır.

Siyasi Kariyeri



1997-2000 yılları arasında Balıkesir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak görev yaptıktan sonra sırasıyla;

2000-2001 yılları arasında Bursa Büyükorhan Kaymakamı,

2001-2003 yılları arasında Van Bahçesaray Kaymakamı,

2003-2006 yılları arasında Sivas Kangal Kaymakamı,

2006-2008 yılları arasında Sakarya Söğütlü Kaymakamı,

2008-2010 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü,

2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı Özel Kalemi,

2014-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanı,

2018 yılında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

27.10.2018 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 26.10.2018 tarihli ve 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Artvin Valisi olarak atanmıştır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: