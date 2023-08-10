Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu nereli, kaç yaşında? Aksaray Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu nereli, kaç yaşında? Aksaray Valisi kim oldu?

AKSARAY VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu oldu.

AKSARAY VALİSİ MEHMET ALİ KUMBUZOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Trabzon İli Çaykara İlçesinin Karaçam Beldesi'nde doğdu.

İlkokul tahsilinin bir kısmını Rize Güneysu Dumankaya Köyü'nde bir kısmını ise Çaykara Karaçam Beldesi'nde tamamladı.

Ortaokul ve lise tahsilini ise Trabzon'da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1993 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çalıştı. Ardından 28.03.1994 tarihinde T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nda mesleki kariyerine Devlet Personel Uzman Yardımcısı olarak başladı.

"Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Gelişimi, Ekonomideki Yeri ve Özelleştirme Uygulamaları" konulu uzmanlık tezinde ve yeterlilik sınavlarında başarılı görülmesiyle aynı Kurumda 12.06.1997 tarihinde Devlet Personel Uzmanı olarak atandı.

Akabinde 07.04. 2005 yılında yine aynı Kurumda "Koordinasyon Dairesi Başkanı"; 26.01.2006 tarihinde ise "Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı" olarak atandı.

2004-2007 yılları arasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Makamında Devlet Personel Başkanlığı'ndan sorumlu "Bakan Danışmanı" olarak görev yaptı. Bu dönem içerisinde memur sendika ve konfederasyonlarıyla dört kez gerçekleştirilen toplu görüşme faaliyetlerinin koordinasyon görevini yürütmüştür.

Yine bu dönem içerisinde Başbakanlık'ta yürütülen "Kamu Yönetimi, Kamu Personeli ve Mahalli İdarelerin yeniden yapılandırma" çalışmalarında "Bakan Danışmanı" sıfatıyla komisyon çalışmalarında bulunmuştur.

2007-2009 yılları arasında Adalet Bakan Danışmanlığı görevini yürüttü.

20.03.2009 tarihinde Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

11.08.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda "Meclis Başkanı Başdanışmanı" olarak atandı.

Akabinde yine aynı Kurumda 01.09.2009 tarihinde TBMM Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanarak yaklaşık 3 yıl bu görevi ifa etti.

Bir müddet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda "TBMM Genel Sekreter Vekili" olarak da görev yaptı. Bu görevleri esnasında Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Japonya, Güney Kore, Bahreyn, Suriye, Birleşik Krallık, Fas ve Polonya Parlamentolarının idari işleyiş şekli ve kapasite yapıları ile teşkilat yapıları konusunda yerinde tespit ve incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 07.09.2012 tarihli Üçlü Kararname ile Devlet Personel Başkanı görevine atandı.

En son Devlet Personel Başkanı olarak görev yapmakta iken 29.07.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği görevine atandı.

Evli ve 1 çocuk babası olup, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: