Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Okay Memiş'in hayatı!

Okay Memiş kimdir? AFAD Başkanlığına Okay Memiş atandı. Bu gelişmenin ardından AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Okay Memiş'in hayatı merak edildi. Peki Okay Memiş kimdir? Detaylar...

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

Okay Memiş 1970, Piraziz doğumlu Türk bürokrattır. 27 Ekim 2018'de Erzurum Valiliğine atandı.

1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya gelen Memiş, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sarıyahşi (Aksaray), Genç Bingöl, Orta (Çankırı) Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.