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Yeni Adalet Bakanı kim olacak?

Yeni Adalet Bakanı kim olacak?
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Yeni Adalet Bakanı kim olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensuplarına yaptığı son açıklamalar, hükümet içinde olası bir Kabine değişikliğine işaret etti. Erdoğan, "Yeni süreçte Kabinede bazı değişiklikler olabilir" diyerek, bu olasılığı açık bıraktı. Peki, İçişleri Bakanı değişecek mi, değişti mi? Detaylar...

Hükümetin içişleri bakanı konusunda yapacağı atama merakla bekleniyor. İçişleri Bakanı değişecek mi sorusu gündemde yer alıyor. Yeni içişleri bakanının kim olacağına dair tahminler ve spekülasyonlar devam ederken, resmi açıklamanın yakın bir tarihte yapılması bekleniyor. Peki, Yeni Adalet Bakanı kim olacak?

YENİ ADALET BAKANI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kabinede bazı değişiklikler olabilir" sözleri, bu süreçte başka bakanlıkların da etkileneceğine dair bir ipucu veriyor. Daha önceki Kabine değişikliklerinde olduğu gibi, görevden ayrılan ya da görevden alınan bakanların istifalarıyla ilgili resmi açıklamalar, bu tip durumlarda genellikle Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından geliyor.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümüne göre, Kabine değişikliğine gidilmesi durumunda değişme ihtimali en yüksek olan isimlerin başında; son aylarda artan şiddet olaylarının da etkisiyle Cumhurbaşkanı'nın tepkisini çektiği söylenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç var.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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