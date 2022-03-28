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Yeni 5 TL banknot nasıl olacak? Bir özelliği değiştirildi! İşte yeni 5 TL banknota getirilen yeni değişiklik!

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Yeni 5 TL banknot nasıl olacak? Bir özelliği değiştirildi! İşte yeni 5 TL banknota getirilen yeni değişiklik!

Merkez Bankası yeni 5 TL'leri bugün itibarıyla tedavüle sürdü. E9 Emisyon Grubu VI. tertip banknotlarda tek bir değişiklik olacak. Bu gelişmenin ardından Yeni 5 TL banknot resmi merak ediliyor. Peki, Yeni 5 TL banknot nasıl olacak? Bir özelliği değiştirildi! İşte yeni 5 TL banknota getirilen yeni değişiklik!

Yeni 5 TL banknot resmi araştırılıyor. Merkez Bankası yeni 5 TL'leri bugün itibarıyla tedavüle sürdü. E9 Emisyon Grubu VI. tertip banknotlarda tek bir değişiklik olacak. Bu gelişmenin ardından Yeni 5 TL banknot resmi merak ediliyor. Peki, Yeni 5 TL banknot nasıl olacak? Bir özelliği değiştirildi! İşte yeni 5 TL banknota getirilen yeni değişiklik...

YENİ 5 TL BANKNOT NASIL OLACAK?

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

İMZALAR DIŞINDA DİĞER TÜM ÖZELLİKLER AYNI

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

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