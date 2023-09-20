Yeni 2024 Renault Clio Türkiye'de Satışa Sunuldu

Dünya'da en çok satılan Fransız otomobili unvanına sahip olan Clio, yeni makyajı ve donanım özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni Clio'nun fiyatı ve özellikleri...

Dünya'da en çok satılan Fransız otomobili unvanına sahip olan Clio geçtiğimiz aylarda yeni makyajı ile sahnedeydi. Yeni bir ön yüz ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan Clio yeni donanım özelliklerine de sahip. İşte karşınızda bugün Türkiye'de satışa sunulan Yeni Renault Clio fiyatı ve özellikleri…

Yeni 2024 Renault Clio fiyatı ve özellikleri!

Makyajlanmış 2024 yeni Clio, 2020 yılında piyasaya sürülen Clio 5'in yaptığı atılımı devam ettiriyor. Araç özellikle son makyaj operasyonu ile oldukça sert bir görünüme kavuştu. Eski RS modellerini hatırlayanlar olacaktır. 2024 Clio'nun yeni ön tampon tasarımında eski Clio RS esintilerini görmekte mümkün.

Ön tarafta genişleyen ızgara sayesinde piano black detaylar arttı. Yeni Renault logosu ile bütünlük sağlayan panjur gövde rengindeki geçişle birlikte alt ızgara formundan ayrılıyor ve bir tampon görünümü elde ediyor. Farlara yapılan yeni dokunuşlar ile Peugeout ile başlayan "kaplan dişi" far tasarımı Clio'ya da eklenmiş oldu.

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Aracın iç mekan özelliklerine gelirsek Clio 5 ile tanıdık bir sima bizi karşılıyor. Aracın donanım paketlerine göre farklılık gösteren 7 inç boyutundaki multimedya ekranı araç kokpitinin tam ortasında yer alacak. Bu ekrandan yeni Clio'nun birçok fonksiyonu kontrol edilebilecek.

Türkiye'de satılan donanım ve motor seçenekleri!

Yeni Renault Clio 3 farklı motor tipi ile ülkemize gelecek. İlki turbo benzinli versiyonu olan 1.0 Tce. Bu motor 90 Hp güç üretiyor ve Clio'nun benzinli ciğerli motor seçeneği olacak. İkinci seçenekse Clio 5 ile hayatımıza giren 1.0 Sce. Daha çok şehir içi kullanımlar için üretilen atmosferik Sce motor 65 Hp güç üretiyor. Üçüncü seçenek ise Clio tarihinde bir ilk olacak olan E-Tech full hybrid olacak. Bu motor 145 Hp güç üretiyor. Dizel seçeneği ise artık yok.

Yeni 2024 Renault Clio fiyat listesi!

ModelAnahtar Teslim Liste Fiyatı equilibre 1.0 SCe 65 hp826.900 ?equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp921.900 ?evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp959.900 ?techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp1.023.900 ?techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp1.248.900 ?

Opsiyon fiyat listesi