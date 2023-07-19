Yener Çevik & Yıldız Tilbe - Öyle Kal şarkı sözleri! 'Öyle Kal' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Yener Çevik ve Yıldız Tilbe'nin birlikte söylediği yeni şarkı Öyle Kal, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Öyle Kal şarkı sözleri nelerdir? Öyle Kal şarkısının tüm sözleri nedir? Şarkı sözleri haberimizde...

Yener Çevik & Yıldız Tilbe - Öyle Kal şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Yener Çevik'e aittir.

ÖYLE KAL ŞARKI SÖZLERİ

Bir acı kuru kahve bide demli çay

Utanır ama olmaz kimse tövbekar

Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar

İnsanım insan ulan sende öyle kal

***

Kimsenin gerçeklerle yüzleşmeye yüzü yok

Başkasının arabasıyla parasıyla çekerler tiktok

Bize dünya bıraktılar herkes açlığıyla tok tok

Giden gitsin istediği yere biz gitmiycez yok yok

Bi tek uçarken göç ederim hayatımdan da blok blok

Anam babam eşim safir üstüm başım sen kok

Hayat faça yiyen kolda kırık bardakla bango

Yener aga sakat ayağıyla oynar kaderiyle tango

Çöktü gece yazdım çizdim göz yaşımla tablo

Sen bize ulaşaman koçum çünkü kesik kablo

Rahat ol rahat ol olabildiğin kadar da rahat ol

Gitceğin yer karambol yada şurda karakol

***

Bir acı kuru kahve bide demli çay

Utanır ama olmaz kimse tövbekar

Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar

İnsanım insan ulan sende öyle kal

***

Onların dişlerin de çürükvar benimkinde de kırık.

Cama bascak ayaklarım var bütün dünyada tanık.

Şurda birazcık kalıp çocukluğumu da izlicem

Antidepresan falan da yok duvarları da dizlicem .

***

Onu bunu giymicem canımın istediğini var bana.

Ben sana bir şey sormuyomsen de sakın sorma bana.

Bütün dünyada hüzün var saat dokuzu beş geçe .

Yapayalnız kaldıkömürtabildottla tek gece

***

Sana bir bilmecem var papatyayla da bahar hasım

aşk biz de her zaman yalan yazan Kasım basım

ansiklopedi vede duvarlarda yazım

defansta biz varız bozlak çalar sazım .

***

Bir acı kuru kahve bide demli çay

Utanır ama olmaz kimse tövbekar

Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar

İnsanım insan ulan sende öyle kal