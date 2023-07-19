Yener Çevik & Yıldız Tilbe - Öyle Kal şarkı sözleri! 'Öyle Kal' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Yener Çevik ve Yıldız Tilbe'nin birlikte söylediği yeni şarkı Öyle Kal, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Öyle Kal şarkı sözleri nelerdir? Öyle Kal şarkısının tüm sözleri nedir? Şarkı sözleri haberimizde...
Yener Çevik & Yıldız Tilbe - Öyle Kal şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Yener Çevik'e aittir.
ÖYLE KAL ŞARKI SÖZLERİ
Bir acı kuru kahve bide demli çay
Utanır ama olmaz kimse tövbekar
Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar
İnsanım insan ulan sende öyle kal
***
Kimsenin gerçeklerle yüzleşmeye yüzü yok
Başkasının arabasıyla parasıyla çekerler tiktok
Bize dünya bıraktılar herkes açlığıyla tok tok
Giden gitsin istediği yere biz gitmiycez yok yok
Bi tek uçarken göç ederim hayatımdan da blok blok
Anam babam eşim safir üstüm başım sen kok
Hayat faça yiyen kolda kırık bardakla bango
Yener aga sakat ayağıyla oynar kaderiyle tango
Çöktü gece yazdım çizdim göz yaşımla tablo
Sen bize ulaşaman koçum çünkü kesik kablo
Rahat ol rahat ol olabildiğin kadar da rahat ol
Gitceğin yer karambol yada şurda karakol
***
Bir acı kuru kahve bide demli çay
Utanır ama olmaz kimse tövbekar
Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar
İnsanım insan ulan sende öyle kal
***
Onların dişlerin de çürükvar benimkinde de kırık.
Cama bascak ayaklarım var bütün dünyada tanık.
Şurda birazcık kalıp çocukluğumu da izlicem
Antidepresan falan da yok duvarları da dizlicem .
***
Onu bunu giymicem canımın istediğini var bana.
Ben sana bir şey sormuyomsen de sakın sorma bana.
Bütün dünyada hüzün var saat dokuzu beş geçe .
Yapayalnız kaldıkömürtabildottla tek gece
***
Sana bir bilmecem var papatyayla da bahar hasım
aşk biz de her zaman yalan yazan Kasım basım
ansiklopedi vede duvarlarda yazım
defansta biz varız bozlak çalar sazım .
***
Bir acı kuru kahve bide demli çay
Utanır ama olmaz kimse tövbekar
Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar
İnsanım insan ulan sende öyle kal