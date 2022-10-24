Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Bunun ardından izleyiciler Yemin dizisi neden final yaptı merak etti. Peki, Yemin bitti mi, final mi yaptı? Yemin neden final oldu? Kanal 7 Yemin dizisi tamamen final mi oldu, sezon finali mi? Final bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

Yemin, 2019-2022 yılları arasında Kanal 7'de yayımlanan pembe dizi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizinin yönetmenliğini ilk iki sezon Ayhan Özen üstlendi. Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Yemin bitti mi, final mi yaptı? Yemin neden final oldu? Kanal 7 Yemin dizisi tamamen final mi oldu, sezon finali mi? Final bölümünde neler oldu?

YEMİN BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Kanal 7'nin beğenilen dizisi Yemin geçtiğimiz haftalarda 503. bölümü ile final yaptı. Dizi sezon finali değil, tamamen final yapmıştır.

Dizi, 4. sezonunda 4 Temmuz 2022 tarihinde ekrana gelen 443. bölümden 16 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan 497. bölüme kadar ise tekrar hafta içi her gün 19.00'da yayımlandı. 24 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan 498. bölümden itibaren ise Cumartesi ve Pazar 19.00'da yayımlandı. Toplam 4 sezondan oluşan dizi, 9 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan 503. bölümü ile final yaparak sona erdi.

YEMİN NEDEN FİNAL YAPTI?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

YEMİN KONUSU NEDİR?

Tarhun ailesi oldukça varlıklı ve tanınmış bir ailedir. Ailenin babası Hikmet Tarhun şımarık ve sorumsuz oğlu Emir'i evlendirmek ister. Bunun içinde en iyi seçimin yeğeni Reyhan olduğunu düşünür ve Reyhan'ı oğlu Emir ile evlendirmek için İstanbul'a getirir. Reyhan genç ve güzel bir kızdır. Ancak tanımadığı bir yabancıyla evlenmek istemez ama dayısı Hikmet'in hastalığından dolayı onu kıramaz ve isteksizce de olsa Emir Tarhun ile evlenmeyi kabul eder. Emir Tarhun özgürlüğüne düşkün, sosyetede tanınmış çapkın ve yakışıklı bir adamdır. Emir ilk başta Reyhan ile evlenmek istemez. Ancak babası tarafından zorlandıktan sonra kabul eder. Ama Reyhan'a oldukça kötü davranmaktadır. Reyhan, Emir ve annesi Cavidan tarafından kötü muamele görmüş ancak dayısı Hikmet her seferinde ona sahip çıkmıştır. Reyhan'ın bir diğer düşmanı ise Emir'e platonik bir aşk besleyen Cemre'dir. Cemre, Reyhan ve Emir'i ayırmak için her kötülüğü yapar ancak başarılı olamaz. Sonunda aklını kaybeder. Zaman içinde Reyhan ile Emir birbirlerine aşık olmaya başlar. Evlilikleri mutlu bir şekilde sürerken Reyhan hastalanır. Doğum yapması durumunda yaşamasının zor olduğunu bile bile bebeğini dünyaya getirir ve ölür. Bunun üzerine Emir dünyaya küser. Bebeği ilk başlarda kabullenmese de zaman içinde duruma alışır. Bebeğine bakması için gelen bakıcı Feride ile aralarında yeni bir aşk başlar. Emir yeniden kendine gelmeye ve eski mutluluğunu yakalamaya başlamıştır.

YEMİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Gökberk Demirci - Emir Tarhun

Setenay Süer - Gülperi Tarhun

Can Verel - Kemal Tarhun

Yağmur Şahbazova - Narin Tarhun

Gül Arcan - Cavidan Tarhun

Ahmet Ömer Akıner - Yiğit Tarhun

Büşra Oğur - Tülay

Neslihan Öztürk - Beyhan

Ali Yağız Durmuş - Savaş

Mehmet Baştürk - Baran

Gamze Çetinkaya - Fidan

Sude Aydın - Masal Tarhun

Yiğit Arslan - Mert

Nevzat Yılmaz - Hasan Amca

Barış Gürses - Sefer

Esra Demirci - Melike

Derya Kurtuluş Oktar - Şehriye

Melahat Abbasova - Münevver

Gözde Gündüzlü - Oya Tarhun

Ejder Özkarslıgil - Ozan

Merve Küçükşakar - Bade