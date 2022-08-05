Yemin, Kanal 7'de yayımlanan Türk yapımı pembe dizidir. Dizinin yönetmenliğini ilk iki sezon Ayhan Özen üstlendi. Yemin 468. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin dizisi yeni bölümde ne olacak? Yemin dizisi son bölümde neler oldu?

YEMİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tarhun ailesi oldukça varlıklı ve tanınmış bir ailedir. Ailenin babası Hikmet Tarhun şımarık ve sorumsuz oğlu Emir'i evlendirmek ister. Bunun içinde en iyi seçimin yeğeni Reyhan olduğunu düşünür ve Reyhan'ı oğlu Emir ile evlendirmek için İstanbul'a getirir. Reyhan genç ve güzel bir kızdır. Ancak tanımadığı bir yabancıyla evlenmek istemez ama dayısı Hikmet'in hastalığından dolayı onu kıramaz ve isteksizce de olsa Emir Tarhun ile evlenmeyi kabul eder. Emir Tarhun özgürlüğüne düşkün, sosyetede tanınmış çapkın ve yakışıklı bir adamdır. Emir ilk başta Reyhan ile evlenmek istemez. Ancak babası tarafından zorlandıktan sonra kabul eder. Ama Reyhan'a oldukça kötü davranmaktadır. Reyhan, Emir ve annesi Cavidan tarafından kötü muamele görmüş ancak dayısı Hikmet her seferinde ona sahip çıkmıştır. Reyhan'ın bir diğer düşmanı ise Emir'e platonik bir aşk besleyen Cemre'dir. Cemre, Reyhan ve Emir'i ayırmak için her kötülüğü yapar ancak başarılı olamaz. Sonunda aklını kaybeder. Zaman içinde Reyhan ile Emir birbirlerine aşık olmaya başlar. Evlilikleri mutlu bir şekilde sürerken Reyhan hastalanır. Doğum yapması durumunda yaşamasının zor olduğunu bile bile bebeğini dünyaya getirir ve ölür. Bunun üzerine Emir dünyaya küser. Bebeği ilk başlarda kabullenmese de zaman içinde duruma alışır. Bebeğine bakması için gelen bakıcı Feride ile aralarında yeni bir aşk başlar. Emir yeniden kendine gelmeye ve eski mutluluğunu yakalamaya başlamıştır.

YEMİN 468. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 467. bölümünün ardından 468. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YEMİN 468. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EMİR'İN HAYATI PERİ KIZI İLE DEĞİŞECEK Mİ?

Kanal 7 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yemin, dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor

Yaşadığı zorlukları geride bırakmaya çalışan Emir, yeni bir hayata adım atar. Oğlu Yiğit'le birlikte ailesini de alıp şehirden uzak bir çiftliğe yerleşir. Emir, eski hesapların tümünü kapatmış dingin bir hayat sürmektedir. Kentten uzak yeni çiftlik hayatı, baba oğul arasında çok güçlü bir bağ oluşturmuştur. Yiğit doğa ile haşır neşir, mutlu bir çocuktur.

"PERİ KIZI"

Emir ve Tarhun ailesinin sakin hayatları, dünyalarına giren bir "Peri Kızı" ile değişir. Çocukluğu işkencelerle geçen, bu yüzden insanlara yaklaşmaktan ürken bu peri kızının yolu Emir ile kesiştiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir hayatını alt üst eden bu yabani kızla nasıl baş edecektir? Gülperi, hiç bilmediği bu yabancı dünyaya ayak uydurabilecek midir?

Öte yandan Narin ile Kemal, Hikmet'in yadigarı Tarhun Konağı'na yerleşmişlerdir. Geçen zamanda büyük badireler atlatan iki aşığın artık aşklarını doyasıya yaşadıkları mutlu, huzurlu bir yuvaları vardır. Kemal, holdingdeki görevine geri dönmüş, Narin ise mesleğini başarıyla sürdürmeye devam etmektedir. Ne var ki; Narin'in gireceği zor bir ameliyat, sakin geçen onca yıldan sonra bazı taşları yerinden oynatır. Narin ile Kemal'in aşkını yeni, zorlu bir sınav beklemektedir.

Dördüncü sezonda Yemin izleyicilerini hangi sürprizler bekliyor? Yemin dizisihafta içi 19:00'daKanal 7 ekranlarında…

YEMİN DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Tuman - Feride Akgun

Gökberk Demirci - Emir Tarhun

Can Verel - Kemal Tarhun

Yağmur Şahbazova - Narin Tarhun

Berkant Müftüler - Hikmet Tarhun (1-336. Bölüm)

Gül Arcan - Cavidan Tarhun

Cansın Mina Gür - Masal Tarhun

Ceyda Olguner - Cemre

Mustafa Şimşek - Talaz

Esra Demirci Çoban - Melike

Derya Kurtuluş Oktar - Şehriye

Melahat Abbasova - Münevver

Elif Özkul Elsayit - Kumru

Gözde Gündüzlü - Oya Tarhun

Hülya Aydın - Songül

Miran Efe Achilov - Yiğit Tarhun

Can Çağlar - Taci

Barış Gürses - Sefer

Özge Yağız - Reyhan Polat (1-245. Bölüm)