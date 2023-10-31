İsrail ordusu, Kızıldeniz'den İsrail'e atılan bir füzenin savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı. Yerel basın füze saldırısının arkasında Yemen'deki İran destekli Husilerin olduğunu yazarken, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü de yaptığı açıklamayla saldırı iddialarını doğruladı. Peki, Yemen İsrail arası kaç km?

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına doğru atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurdu. İsrail ordusu saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi vermezken, yerel basının işaret ettiği Yemen adına açıklama yapan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Sare'e, "Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık" ifadelerini kullandı. Yemen İsrail arası kaç km?

KIZILDENİZ'DEN İSRAİL'E FÜZE ATILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'den İsrail tarafına karadan karaya füze atıldığı aktarıldı. Söz konusu füzenin İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Kızıldeniz'de tespit edilen bir "hava tehdidinin" ardından savaş uçaklarının havalandığı ve söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, söz konusu füzenin nereden veya kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi vermese de yerel basın saldırının arkasında Yemen'deki İran destekli Husilerin olduğunu yazdı.

Yerel basının iddiası ses getirirken, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Sare'e de kameraların karşısına geçerek basında yer alan haberleri doğruladı.

Tuğgeneral Yahya Sare'e şu ifadeleri kullandı; "Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail'in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz."

YEMEN İSRAİL ARASI KAÇ KM?

Yemen İsrail arası yaklaşık 2.200 km'dir.