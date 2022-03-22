Yemen'de Su Kuyruğunda Bekleyen Çocuklar
Xinhua - Genel
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ABS, 22 Mart (Xinhua) — Yemen'in Hacca vilayetinin Abs bölgesinde bir hayır kurumuna ait su istasyonunda plastik bidonlarına su doldurmak için bekleyen Yemenli çocuklar görülüyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)
ABS, 22 Mart (Xinhua) — Yemen'in Hacca vilayetinin Abs bölgesinde bir hayır kurumuna ait su istasyonunda plastik bidonlarına su doldurmak için bekleyen Yemenli çocuklar görülüyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)
Xinhua / Genel