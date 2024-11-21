Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında Husiler tarafından Türk firmasına ait Panama bandıralı kuru yük gemisine düzenlenen saldırıyı kınadı. Yemen'de batırılan gemi kimin, Husiler Türk gemisini neden batırdı?

YEMEN'DE BATIRILAN GEMİ KİMİN?

Dışişleri Bakanlığı, Türk firmasına ait Panama bandıralı 'Anadolu S' adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı.

Bakanlıktan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli Oras Shipping'e ait Anadolu S isimli yük gemisi, Mısır'dan Pakistan'a giderken Kızıldeniz'de hedef alındı. Geminin, bir İngiliz gemisi tarafından dakikalar önce uyarılması sonrasında isabet almaktan kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Oras Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Salih Zeki Çakır, saldırıyla ilgili "Şimdilik bir sorun yok. Kaptan tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor" açıklaması yapmıştı.