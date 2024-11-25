Yemekteyiz Zişan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 25--29 Kasım haftasında yarışacak olan Zişan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ZİŞAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 25 Kasım 2024 haftasının yeni yarışmacısı Zişan'ın yarışan çifti görgüsüzlükle suçlaması olay oldu. Bir diğer yarışmacı Rıdvan Bey ise "Bu tatlı eğer beğenilmeyecekse vallahi olay olur" yorumu dikkat çekti.

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