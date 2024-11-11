Yemekteyiz Zeynep kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Duru kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Zeynep Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Duru kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 11-15 Kasım haftasında yarışacak olan Zeynep Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Duru kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ ZEYNEP KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Zeynep Duru 38 yaşındadır. Bekar olan Zeynep Mersinlidir
Zeynep Duru, köpekleri çok sevmekte ve bir köpeğiyle beraber yaşamaktadır. Zeynep Duru, protez tırnak alanında uzmandır.