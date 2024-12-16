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Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Aralık haftasında yarışacak olan Yıldız Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, Yemekteyiz Yıldız Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ YILDIZ HANIM KİMDİR?

Yıldız Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Aralık haftası yeni yarışmacısıdır.

Yıldız Topal, 40 yaşında ve 1 çocuk annesidir. Iğdırlıdır.

İddialı bir yarışmacı olan Yıldız rakibi Mine'den, "Patatesler orantılı doğranmamış" yorumu gelince sinirlendi. İlk gün yarışmacısı Yıldız, "Cetvel mi olsaydı" yanıtını verince olanlar oldu.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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