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Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Ünal Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Aralık haftasında yarışacak olan Ünal Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ünal Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÜNAL KİMDİR?

İlk gün yarışan Hatice, "Ölmüş mü bu su" dedi. Ünal'dan, "Ben suyu canlandırırım o zaman" dedi. Çağrı ise Ünal amca deyince, "Ne amcası? Amcalar götürsün ikinizi birden. İnşallah bu yaşa gelirsiniz" yanıtı herkesi güldürdü.

Ünal beyin kişisel bilgileri haberimizde daha sonra yer alacak fakat Ünal beyin eleştirileri yarışmacıları zorlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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