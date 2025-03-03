Yemekteyiz Suzan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Suzan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Suzan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SUZAN HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Suzan hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoSuzan'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.